РИАМО – 12 окт. В преддверии открытия одного из самых главных событий в модном мире Москвы – Moscow Fashion Week – на станции метро «Воробьевы горы» заработала выставка, где можно увидеть костюмы из коллекций самых известных дизайнеров России, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Тематическая выставка посвящена юбилею Moscow Fashion Week. Московская неделя моды в этом году вышла за пределы привычного формата и спустилась в метро. Экспозиция будет работать до 16 октября.

«Оригинальные наряды от-кутюр разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе станции московского метро «Воробьевы горы». На тематической выставке представлены костюмы из коллекций Валентина Юдашкина, Славы Зайцева, Виктории Андреяновой, Ирины Крутиковой и других ведущих дизайнеров страны», – уточняется в сообщении.

Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что в этом году метро впервые стало площадкой для проведения мероприятий в рамках недели моды в Москве.

«У нас запланирована целая серия мероприятий. Выставка, открытая на «Воробьевых горах», подарит более 70 тысячам наших пассажиров уникальную возможность – приобщиться к искусству высокой моды, не покидая пределы метро», – добавила Темникова.