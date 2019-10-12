РИАМО - 12 окт. Для разработки плана работ на следующий год глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проинспектировал инфраструктуру стадионов «Торпедо», «Авангард» и «Локомотив», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Основными задачами стадионов являются: проведение физкультурно-оздоровительной работы среди населения, развитие массовой физкультуры и спорта, воспитание квалифицированных спортсменов и проведение спортивных и спортивно массовых мероприятий», - уточняется в материале.

Все объекты нужно поддерживать в отличном состоянии, чтобы жители городского округа могли с комфортом заниматься спортом и завоевывать медали.