РИАМО - 12 окт. В СК завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудников подмосковного «НПО имени С.А. Лавочкина», подозреваемых в мошенничестве на сумму более 300 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Под подозрением оказались гендиректор НПО Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы, адвокат Игорь Третьяков.

«По данным следствия, генеральный директор «НПО имени С.А. Лавочкина», его непосредственная подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков обвиняются в хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос» путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг», - говорится в сообщении.

При этом все работы выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Тем не менее, за два года на счет адвокатской конторы поступило порядка 330 миллионов рублей.

В данный момент в отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд для рассмотрения по существу.