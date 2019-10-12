РИАМО – 12 окт. С 14 октября по 1 ноября в городской клинической больнице №52 в Москве пройдет девятый донорский марафон «Искусство дарить надежду», к акции присоединились известные актеры и деятели искусства, многие из которых сами станут донорами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Нам удалось привлечь к сотрудничеству много организаций, практикующих корпоративное донорство, и в этот раз мы решили обратиться еще и к людям искусства. Они откликнулись на призыв, поэтому девятый марафон подарит пациентам надежду, а донорам – радость», – отметила заведующая отделением переливания крови больницы Оксана Карпова.

В рамках акции также пройдут различные творческие мастер-классы, мини-спектакли и поэтические утренники. Кроме того, участники смогут получить пригласительные билеты в столичные театры.

Принять участие в марафоне могут все желающие. Прием будет проводиться на третьем этаже отделения переливания крови ГКБ №52 с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00, а также в субботу с 08:30 до 14:00. С собой необходимо иметь только паспорт гражданина России. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(499)196-35-33.

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