РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. В Подольске в субботу свыше 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по плаванию, посвященных памяти журналиста Дмитрия Холодова, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 12 октября, прошли традиционные соревнования по плаванию памяти журналиста Дмитрия Холодова в УСЦ «Юность». В них приняли участие более 100 спортсменов из Подольска, Апрелевки, Протвина, Селятина, Серпухова и Чехова», - говорится в сообщении.

В программу соревнований вошли заплывы на 100 метров в стилях: баттерфляй, брасс, на спине, вольный.

Холодов жил в микрорайоне Кимовск Подольска, был корреспондентом и работал во всех горячих точках в начале 1990-х годов. Его гибель была связана с его профессиональной деятельностью. В 1995 году в микрорайоне Климовск улицу Февральскую переименовали в улицу Дмитрия Холодова, а в настоящее время регулярно проводят спортивные соревнования в его память.