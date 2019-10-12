РИАМО - 12 окт. Тепло вернется в столицу и Подмосковье в начале следующей недели, 14 октября ожидается до плюс 17 градусов днем, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 14 октября, в Московском регионе будет облачно и небольшой дождь, температура днем может подняться до 15-17 градусов. Ветер будет сильным, его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Затем температура начнет постепенно снижаться, но будет выше 10 градусов. Так, 15 октября ожидается до 13 градусов тепла, 16 октября – до 14 градусов, 17 октября – до 12 градусов. В пятницу, 18 октября, температура поднимется только до плюс 8 градусов, но зато в конце рабочей прогнозируется солнечная сухая погода.