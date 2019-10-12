РИАМО - 12 окт. Санитарный вертолет эвакуировал из Троицка новой Москвы 12-летнего подростка с травмами, обстоятельства уточняются, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавшего в Троицк. Санитарным вертолетом в лечебное учреждение Москвы эвакуирован мальчик 12 лет», - сказал собеседник агентства.

До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшего.