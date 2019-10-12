РИАМО - 12 окт. Существенные дожди ожидаются на территории столицы в субботу, выпадет до 12 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«Сегодня существенные осадки, 8-12 миллиметров ожидается. Норма для октября - 59 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало немного осадков, всего 2-3 миллиметра.

По его словам, сухая погода может установиться в Москве во второй половине следующей недели.