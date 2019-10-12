РИАМО – 12 окт. Киноцентр «Соловей», который находится в центре Москвы на Дружинниковской улице, закроется 15 ноября, сообщает ТАСС.

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году. Осенью 2018 года его собственник получил разрешение на строительство гостиницы. Тогда же появилась информация о возможном сносе киноцентра, что вызвало возмущение у москвичей.

«Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу (о переезде киноцентра - ред.) ничего неизвестно», - сказали агентству в кассах учреждения.

Мэр Москвы Сергей Собянин держит на личном контроле ситуацию с возможным строительством гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте кинотеатра «Соловей». По некоторым данным, проект застройки территории был рассмотрен на заседании столичного архитектурного совета, после чего его направили на доработку.

Ранее собственник здания согласился пересмотреть свой проект так, чтобы сохранить кинопоказы в центре. Тем не менее застройщик имеет все права на строительство аппартаментов на данной территории и сам может определять сроки сноса.

Проект сноса киноцентра «Соловей» в Москве не вызвал дебатов на публичных слушаниях>>