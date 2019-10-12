РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. В центре подмосковного Подольска в субботу днем образовалась пробка длиной более трех километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:30 в центре Подольска образовался затор длиной более 3 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Овражный тупик на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения на данном участке составляет 15 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Литейная, Рабочая, Революционный проспект, Февральская и других.