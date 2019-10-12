РИАМО - 12 окт. Следственный комитет инициировал проверку опубликованной ранее в СМИ информации о том, что в Москве мошенники обманным путем завладели квартирой пожилой пенсионерки с ограниченными возможностями, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сюжета одного из телеканалов следует, что двое знакомых ввели в заблуждение 70-летнюю женщину с ограниченными возможностями и мошенническим способом оформили с ней договор займа под кабальные проценты и залог квартиры», - отметила собеседница агентства.

Первое время заемщик вообще не беспокоил пенсионерку, но позже в соответствии с решением суда ее выселили из единственного жилья за невыплату долга и процентов по договору.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства данной истории, а также дана юридическая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Мошенники лишили пенсионерку права собственности на квартиру в центре Москвы>>