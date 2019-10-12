РИАМО – 12 окт. Уже свыше 20 тысяч жителей Шатуры перешли на расчеты за ЖКУ в Московский областной единый информационно-расчетный центр и начали получать обновленный единый платежный документ (ЕПД), говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На основании договора, заключенного с ОАО «Шатурская управляющая компания», МособлЕИРЦ начал производить начисления, выпускать ЕПД, вести очное и дистанционное обслуживание жителей городского округа», – говорится в сообщении.

С сентября 2019 года при расчете платы за услуги «содержание жилого помещения», «обращение с ТКО», «теплоснабжение», «горячее водоснабжение», «холодное водоснабжение», «водоотведение» и другие коммунальные услуги используется авансовая система начислений.

МособлЕИРЦ производит начисления согласно условиям договора, заключенного с управляющей компанией. Решение о выборе авансового метода расчетов было принято ОАО «Шатурская управляющая компания».

В связи с переходом на новую систему расчетов – с фактического на авансовый, в первых платежных документах МособлЕИРЦ отразились начисления за сентябрь, а также задолженность по услугам, предоставленным в августе текущего года.

В дальнейшем до 15 числа каждого месяца жители будут получать ЕПД с начислениями за текущий месяц. Оплачивать счета рекомендуется до конца того месяца, в котором получены ЕПД.

В связи с переходным периодом и подключением принятых на обслуживание абонентов в расчетную систему МособлЕИРЦ в настоящий момент жители могут передать показания приборов учета воды только в офисах ЕИРЦ «Шатура» через ящики для приема показаний или по телефону: 8(49645)3-08-86. Передавать показания рекомендуется ежемесячно с 1 по 10 число.

После завершения перевода базы данных в единую систему МособлЕИРЦ жителям городского округа станут доступны дистанционные способы передачи показаний и оплаты ЖКУ – «Личный кабинет клиента» и контактный центр.

В ЕПД помимо привычных коммунальных услуг отражаются начисления по услуге «обращение с ТКО». Эта услуга появилась в квитанциях жителей Подмосковья в 2019 году, после того, как изменился порядок вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.

Раньше за вывоз мусора отвечали УК, и плата за услугу входила в состав платы за содержание жилого помещения. С января 2019 года стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов исключена из ставки за содержание и ремонт жилого помещения, услуга перешла в разряд коммунальных и отражается в платежном документе отдельной строкой – «обращение с ТКО».

МособлЕИРЦ включает услугу «обращение с ТКО» в платежные документы жителей Шатуры на основании договора, заключенного с региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Ранее жители Шатуры оплачивали услуги по вывозу мусора через платежного агента ООО «Шатурский единый расчетно-кассовый центр». В связи с тем, что ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» не полностью передал в МособлЕИРЦ данные по предыдущим оплатам абонентов, в единых платежных документах в сентябре 2019 года отразилась задолженность по услуге «обращение с ТКО». После того, как информация об оплатах предыдущих периодов поступит в центр, произойдет автоматический перерасчет.

Получить справочную информацию и проконсультироваться по порядку начисления за ЖКУ жители Шатуры могут, обратившись в клиентский офис МособлЕИРЦ по адресам: Шатура, улица Клары Цеткин, дом №19/2 и Рошаль, улица Косякова, дом №18.