РИАМО - 12 окт. В Можайском городском округе в отопительный период запустили 59 котельных, при этом 40 из них прошли техническое перевооружение, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Жители округа уже более двух недель могут по достоинству оценить качество поставляемого теплоносителя. Так, более 1 тысячи жителей Бородина отметили, что после проведенных работ в их домах стало намного теплее», - говорится в сообщении.

Перевооружение котельных в Можайском городском округе провели в рамках пилотного проекта государственно-частного партнерства с 2016 по 2019 год.

Отопление подали во все жилые дома и социальные объекты Подмосковья в конце сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на особом контроле подачу тепла в дома и социальные объекты.