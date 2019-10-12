РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В субботу глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий наградил победителей Кубка Московской области по роллер-спорту, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу во дворце спорта «Триумф» горокруга Люберцы прошло первенство муниципалитета и Кубок Московской области по роллер-спорту.

«В Люберцах всегда развивались разные виды спорта, такая дисциплина, как фигурное катание на роликах, тоже востребована. Молодцы, что занимаетесь спортом. Желаю вам достичь самых больших высот», - сказал Ружицкий.

Он вручил грамоты и награды победителям в разных возрастных категориях.

Участие в соревнованиях приняли 60 спортсменов, 12 из них из Люберец. Среди них - мастера спорта, члены сборных команд Москвы и Подмосковья.

По словам Ружицкого, в Люберцах действует Федерация фигурного катания на роликах. Ее возглавляет чемпионка мира 2018 года Екатерина Зиброва. В округе пока тренируются порядка 60 человек.