РИАМО - 12 окт. В столице в субботу ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, автолюбителям рекомендовали парковать свои машины вдали от деревьев, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«По прогнозам синоптиков в столице сегодня ожидается ухудшение погодных условий: ветер с порывами 13-18 метров в секунду. Будьте осторожны, паркуйте машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - говорится в сообщении.

В Москве объявлено экстренное предупреждение, в столице ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

Также на территории Московского региона с 12 по 14 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, в столице данный погодный уровень объявлен из-за дождя. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.

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