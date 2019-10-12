РИАМО - 12 окт. Капитальный ремонт завершили в 15 многоквартирных домах (МКД) в городском округе Химки, что составляет порядка 17% от запланированного объема, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В городском округе Химки продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на 15 объектах ремонт выполнен в полном объеме, в том числе в трех МКД выполнен комплексный капитальный ремонт», - говорится в сообщении.

Ремонт кровель выполнен в девяти МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем - в шести МКД. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляет организация ООО «Фибробетон».

Всего в 2019 году в программу капремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Химках включено 89 домов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в городском округе выделено более 596 миллионов рублей.

По программе прошлого года в Химках проведен капитальный ремонт в 123 МКД по общестроительным работам и заменено лифтовое оборудование в 71 доме.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год, а также оставить свои пожелания или предложения жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, размещенной на сайте http://fkr-mosreg.ru/.