РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Прокуратура изъяла у трех предпринимателей в Подольске более 10 килограммов сыров, запрещенных ко ввозу на территорию России, продукцию уничтожили, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольской городской прокуратурой была проведена проверка деятельности по ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Так, был проверен ТК «Торговые ряды». Три индивидуальных предпринимателя осуществляли реализацию молочной продукции - сыров, в отношении которых установлены запрет и ограничения по ввозу на территорию РФ.

«Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям были составлены акты об изъятия и уничтожении запрещенной продукции. Всего было уничтожено более 10 килограммов запрещенных сыров. Кроме того, по результатам проверки городской прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении в отношении указанных предпринимателей (трех - ред.), которые направлены для рассмотрения в Россельхознадзор», - сказала Давлетшина.

Она добавила, что в ходе проверки также было установлено, что в нарушение требований технического регламента таможенного союза пять предпринимателей осуществляли реализацию продукции без полной и достоверной информации о ней. Городской прокуратурой в отношении данных пяти предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях, которые для рассмотрения были направлены в Подольский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области. Рассмотрение административных дел городской прокуратурой взято на контроль.