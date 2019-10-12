РИАМО - 12 окт. Пассажиры столичного аэропорта Домодедово засняли мужчину, который справлял нужду, сидя на кресле в терминале, сообщает Mash.

На видеоролике виден мужчина, который сидит в паре кресел от других людей и вдруг начинает справлять нужду. Заметившие это пассажиры отворачиваются, но со своих мест не уходят.

«Слегка располневший и постаревший писающий мальчик перебрался из Брюсселя в Москву. Аэропорт Домодедово, журчат ручьи», - говорится в сообщении под роликом.