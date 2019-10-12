РИАМО - 12 окт. В центре Москвы на улице Талалихина у дома №35 было совершено нападение на мужчину 1990 года рождения, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Нападение было совершено в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений в ссоре поздней ночью 6 октября. Злоумышленник нанес множество ударов пострадавшему неустановленным предметом», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Позже медики зафиксировали у него вдавленный многооскольчатый перелом черепа, ушиб головного мозга, перелом медиальной стенки глазницы с двух сторон, перелом костей носа. Мужчина находился на лечении в стационаре вплоть до 10 октября. Вечером этого же дня он обратился в полицию.

«11 октября в 16:30 был задержан мужчина 1985 года рождения, который был изобличен в совершении данного преступления», - отметил представитель пресс-службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».