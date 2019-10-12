РИАМО - 12 окт. На странице Государственной думы РФ в соцсети «Вконтакте» прошел опрос о том, нужно ли возвращать смертную казнь для убийц детей и педофилов после трагедии, случившейся в Саратове.

По результатам опроса, более 80% пользователей соцсети выказалось за возвращение смертной казни, чуть больше 16% против таких мер. Еще около 3% проголосовали за вариант «другое». Часть пользователей написала в комментариях, что не против казни, но для этого нужно исключить вариант судебной ошибки. Депутаты Госдумы также прокомментировали трагедию и вопрос о возвращении смертной казни, мнения оказались диаметрально противоположными.

«Большинство граждан в России хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия — так устроена психология человека. Но весь мировой опыт говорит, что смертная казнь неэффективна. У смертной казни много издержек», - отметил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Его поддержала депутат Ольга Баталина, которая отметила, что такие решения нельзя принимать после трагедии, а только на спокойную голову.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», - подчеркнул депутат Евгений Примаков.

Его поддержала депутат Ольга Алимова, которая также считает, что в стране необходимо вернуть смертную казнь.