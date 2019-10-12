РИАМО - 12 окт. Санитарный вертолет доставил в одну из больниц Москвы пострадавшего в ДТП с пятью автомобилями, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавшего на Варшавское шоссе. По словам очевидцев, авария случилась на съезде на Бунчиху, столкнулось пять автомобилей. С места ДТП санитарным вертолетом в лечебное учреждение Москвы эвакуирован пассажир одного из автомобилей», - сказал собеседник агентства.

До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние.

В свою очередь, представитель пресс-службы столичного ГИБДД сообщил РИАМО, что медики также осматривают троих пострадавших.

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