РИАМО - 12 окт. В Москве объявлено экстренное предупреждение, в столице с 12:00 субботы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом активного атлантического циклона на территорию ЦФО и прохождением фронтальной зоны с запада на восток 12 октября с 12 часов с сохранением до 00 часов 13 октября местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду», - отмечается в материале.

В связи с непогодой было объявлено экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют автолюбителям не парковаться возле деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Главное — быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.