РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. На пешеходной дорожке по улице Профсоюзная в микрорайоне Силикатная-2 Подольска отремонтировали уличное освещение по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в микрорайоне Силикатная-2. Он отметил, что на пешеходной дорожке, которая идет от дома №4 по улице Профсоюзная к железнодорожной платформе Силикатная, не работает часть уличных фонарей.

«Рассмотрев обращение по вопросу уличного освещения в микрорайоне Силикатная-2 сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы проведены», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.