РИАМО - 12 окт. В субботу на территории Московской области ожидается усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, жителей региона призвали к осторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В связи с выходом активного атлантического циклона на территорию ЦФО и прохождением фронтальной зоны с запада на восток, 12 октября с 12:00 с сохранением до 00:00 13 октября местами в Московской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), закрыть окна и форточки, машину поставить в гараж, при отсутствии гаража ее следует припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).