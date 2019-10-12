РИАМО – 12 окт. В 18 многоквартирных домах (МКД) Раменского городского округа завершен капитальный ремонт, в восьми из них провели комплексный капремонт, всего в программу капремонта на 2019 год в муниципалитете входят 58 домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Более 489 миллионов рублей выделили на строительно-монтажные работы по программе капремонта жилого фонда в Раменском округе.

«Ремонт кровель полностью выполнен в 13 МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен в 8 МКД, также полностью выполнен ремонт фасадов в 4 МКД. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляют организации ООО «Стройразвитие М», ООО «СФЕРА», ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУПП», – говорится в сообщении.

В прошлом году в Раменском городском округе капремонт по общестроительным работам прошел в 19 домах, также было заменено лифтовое оборудование в 15 МКД.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов. Жилищные условия изменятся для более чем 300 тысяч жителей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год, а также оставить свои пожелания или предложения можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона на сайте fkr-mosreg.ru.