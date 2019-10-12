РИАМО - 12 окт. В течение трех лет в столичном районе Хорошево-Мневниках построят более 200 тысяч квадратных метров жилья под программу реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы полным ходом проектируем первый микрорайон под реновацию. <...>За три года мы хотим полностью закончить микрорайон под реновацию, это более 200 тысяч квадратных метро, более 30 тысяч квартир, которые нам позволят переселить достаточно большое количество граждан», - сказал Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут порядка 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.

Также в рамках программы москвичи могут купить дополнительную жилплощадь со скидкой 10%. В Московский фонд реновации жилой застройки поступило более 400 обращений граждан о докупке дополнительной площади, подписано более 360 договоров.