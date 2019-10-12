РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 окт. В усадьбе Ивановское подмосковного Подольска на бесплатной лекции 19 октября психолог Галина Родина расскажет о формировании самооценки, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«В усадьбе Ивановское 19 октября в 15:00 пройдет психологический лекторий Содружества психологов Подольска. Участников ждет лекция и презентация книги «Самооценка – ваш ключ к успеху». Лектор и автор книги – психолог, психотерапевт, руководитель центра психологии в Подольске Галина Родина», – говорится в сообщении.

В ходе лекции участники узнают о том, что такое самооценка и как она формируется, как защитить границы своей личности и многом другом. Участие бесплатное.