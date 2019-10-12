РИАМО - 12 окт. В Московском метрополитене пассажир упал на рельсы, по данному факту организовали проверку, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 08:55 на станции метро «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена по собственной неосторожности с платформы на жесткий путь упал мужчина. В отсутствии электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.

Также из-за падения пассажира на пути утром в субботу временно было приостановлено движение поездов в метро на «салатовой» ветке.

Движение поездов ввели в график на «салатовой» ветке метро после сбоя>>