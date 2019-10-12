РИАМО - 12 окт. При реконструкции Бадаевского завода в столице не должно возникнуть транспортных проблем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«По транспорту, на сегодняшний день, у нас рассматривается вопрос выхода на Кутузовский проспект, реконструкция набережной Тараса Шевченко, а также есть возможность выхода к метро через мост Багратиона, с транспортной доступностью проблем не будет», - сказал Хуснуллин.

Ранее разработанный швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода столицы стал финалистом международной премии European Awards for Architectural Heritage Intervention (AADIPA).

Концепция развития территории Бадаевского завода предусматривает реконструкцию исторических промышленных строений, наполнение территории новыми функциями, создание благоустройства, в том числе в границах набережной для жителей города.

Также в конце лета Мосгорнаследие одобрило демонтаж части Бадаевского пивзавода, на его месте планируется возвести элитный жилой комплекс. После этого депутаты Мосгордумы и общественники предложили ввести мораторий на любую деятельность, направленную на изменение текущего состояния пивзавода, и создать при мэрии рабочую группу для обсуждения развития территории.