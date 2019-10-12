РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. В поселке Поливаново Подольска подрядчик приступил к замене качелей в одном из дворов, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

«Подрядной организацией в поселке Поливаново Подольска на дворовой площадке домов №№48 и 49 начаты работы по замене качелей в связи с чрезмерной массивностью сидений», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что также у дома №4 на улице Солнечная в деревне Кутьино по просьбе территориального отдела «Дубровицкий» сотрудниками ООО «Арттелеком» были проведены работы по ремонту уличного освещения.