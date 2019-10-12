РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В двух СНТ подмосковных Люберец в субботу пройдет сбор и вывоз испорченных яблок для переработки в компост, сообщается в Instagram-аккаунте регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Садоводы попросили помочь вывезти с их территории испорченные фрукты. Министерство ЖКХ Московской области откликнулось на обращения и предложило провести акцию по сбору этих отходов для переработки в компост.

«Сегодня (12 октября - ред.) бункеровоз «ЭкоЛайн-Воскресенск» приедет к первым участникам. С 12:00 до 13:00 он будет принимать непригодную к употреблению часть урожая в СНТ «Ново-Марусино» около контейнерной площадки. С 13:15 до 14:15 прием продолжится в СНТ «Зенино», тоже около КП», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на бункере для приема фруктов будет размещена специальная наклейка с яблоком. Собранные яблоки отправятся на специальное предприятие, где из них сделают компост, чтобы использовать его как удобрение.