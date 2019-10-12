РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В подмосковных Люберцах активисты помогли семье в трудной жизненной ситуации разобрать старый гараж, компания «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезла свыше 30 кубических метров строительных отходов, ими засыпали лужи на улице Железнодорожная, сообщается в Instagram-аккаунте регоператора.

В «ЭкоЛайн-Воскресенск» обратился активист из Люберец Сергей Кузнецов, он помог разобрать старый гараж семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Сеогей попросил «ЭкоЛайн-Воскресенск» помочь вывезти строительные отходы. Руководитель терпоздразделения компании Павел Бражников и депутат Люберец Ирина Астахова вместе с активистом выехали на место, чтобы понять масштаб работы.

«Павел Бражников предложил использовать ненужные стройматериалы для засыпки ям на улице Железнодорожная, идею поддержали. С самого утра наша спецтехника приступила к работе и собрала более 30 кубометров отходов», - говорится в сообщении.

Работники «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли отходы. Ими сразу отсыпали грунтовую дорогу на улице Железнодорожная в Люберцах, жители давно жаловались на лужи около своих домов.

«Мы благодарим Сергея и Ирину за инициативность и активную позицию! Совместными усилиями мы сделали большое доброе дело», - заключается в сообщении.