РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В пяти домах жилого комплекса «Томилино» подмосковных Люберец возобновили подачу тепла и горячего водоснабжения, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат горокруга Ирина Астахова.

Дольщики жилого комплекса «Томилино» в Жилино-1 уже три года не могут получить ключи от своих квартир. Часть домов, а именно №№1, 1А, 2, 3 и 9 застройщик «Томстрой» ввел в эксплуатацию. Сейчас там живут люди. Они жаловались, что горячей воды в домах не было свыше 110 дней.

«Одиннадцатого октября в пяти заселенных домах строящегося жилого комплекса «Томилино» на улице Колхозная наступил настоящий праздник - наконец запустили котельную, подали тепло и горячую воду. Трудно себе представить счастье живущих там людей, ему, наверно, нет предела, я за них искренне рада», - написала Астахова.

Она добавила, что благодарит всех, кто приближал день подачи отопления, в том числе главу Люберец Владимира Ружицкого и членов инициативной группы ЖК.

«Кто-то может сказать, что смешно радоваться такому, по сути, будничному событию, ведь оно должно проходить спокойно, в плановом порядке. Однако те, кто знаком с ситуацией на этом объекте, понимают, насколько сложно в созданной застройщиком «Томстрой» ситуации обеспечивать любые технологические процессы в стандартном режиме, а запуск котельной оказался вообще сродни чуду», - заключила Астахова.