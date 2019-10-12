РИАМО - 12 окт. Мужчину, устроившего дебош в столичном аэропорту Шереметьево, привлекли к ответственности за хулиганство, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Мужчину привлекли по статье 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.