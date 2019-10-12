РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. В Подольске активисты проведут сбор предметов личной гигиены для онкобольных с 14 по 20 октября на трех площадках, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор акции Елена Невзорова.

Волонтерское движение «Добромир» запускает очередную акцию по сбору предметов личной гигиены для онкобольных округа.

«С 14 по 20 октября все желающие могут принести памперсы для взрослых, впитывающие пеленки для взрослых, влажные и сухие салфетки, губки для мытья лежачих больных, а также бутилированную воду по следующим адресам в микрорайоне Климовск: улица Революции, дом №4 (МЦ «Вектор» с 9:00 до 21:00); улица Школьная, дом №10 (МЦ «Вектор» СП «Искра» с 9:00 до 21:00) и улица Школьная, дом №33 (МЦ «Вектор» СП «Искра» с 11:00 до 19:00)», - сказала Невзорова.

Она отметила, что для участия необходимо принести любые предметы из вышеуказанного списка в молодежный центр. Все собранное будет передано одиноким онкобольным из Подольской городской клинической больницы, которые борются с этим страшным недугом.