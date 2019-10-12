РИАМО - 12 окт. В столичном районе Хорошово-Мневники появится большой парк, сейчас разрабатывается его концепция, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы проектируем очень хороший парк, разрабатываем концепцию, готовим документы на архитектурный конкурс, 67 гектаров планируется. (Будет - ред.) очень хороший современный парк», - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что также в районе будет построено много спортивных сооружений - появятся несколько спортивных комплексов, ледовые катки, ФОКи.

«Мы вообще считаем, что этот район будет одним из лучших в Москве, потому что он находится фактически на острове. Очень хорошая транспортная обеспеченность, две линии метро, Северо-Западная хорда, связь с Филями. Очень высокие стандарты благоустройства, набережные проектируем», - отметил заммэра.