РИАМО - 12 окт. В Москве планируют построить еще одну станцию столичной подземки, ее ориентировочное название «Пресня», сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы также прорабатываем возможность построить еще одну станцию между «Народного Ополчения» и станцией «Шелепиха», ориентировочно она будет называться «Пресня», в течение 2020 года пройдет проект планировки», - сказал Хуснуллин.

По его словам, кроме этого, начинается строительство станции на улице Народного Ополчения.

«Мы сейчас, понимая, что с БКЛ нам нужно будет строить Рублево-Архангельскую ветку, мы на (улице - ред.) Народного Ополчения начинаем строить станцию, которая на будущее - Рублево-Архангельская. Если мы не построим станцию, потом к действующей станции примкнуться будет невозможно», - уточнил заммэра.

Он добавил, что при проектировании и сдаче новой станции будут запроектированы переходы на Рублево-Архангельскую линию, все необходимые инженерные сети.