РИАМО - 12 окт. Строительные работы на участке Большой кольцевой линии столичной подземки от станции «Хорошевская» до «Карамышевской» планируют закончить в конце 2020 году, тогда же его могут запустить, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы планируем участок от «Хорошевской» и «Карамышевская» запустить в 2020 году. Как минимум закончить в 2020 году строительные работы, как максимум запустить пассажиров, пока это будет отдельное ответвление от БКЛ, но это уже неплохо, потому что для жителей Хорошево-Мневников, Филей появится дополнительная возможность доезжать до БКЛ. Мы хотим ее запустить в конце 2020 года, потому что весь участок от «Мневников» до «Каховской» будет в 2021 году», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в 2021 году фактически из 31 станции будет работать 25. Работы по строительству ветки идут по графику.

«Этап хороший, мы фактически заканчиваем ограждение котлована, у нас на сегодняшний день уже котлован практически готов, пошли щиты, в течение полугода закончим всю проходку, связь станции «Карамышевская» с «Народным ополчением» будет полностью выполнена», - уточнил Хуснуллин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития метро. Протяженность нового кольца составляет почти 70 километров. На сегодняшний день на всех участках Большого кольца ведутся работы по проектированию и строительству.

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