РИАМО - 12 окт. В городском округе Подольск завершен капитальный ремонт 18 многоквартирных домов, проведен ремонт кровли, инженерных систем и фасадов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В городском округе Подольск продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на 18 объектах ремонт выполнен в полном объеме, в том числе в двух МКД выполнен комплексный капитальный ремонт», - говорится в сообщении.

В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе включено 137 домов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капремонта жилого фонда в Подольске выделено более 792 миллионов рублей.

Ремонт кровель полностью выполнен в шести МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен в десяти МКД, также полностью выполнен ремонт фасадов в двух МКД. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляют организации ООО «Комтех» и ООО «АБВ Инжиниринг».

По программе прошлого года в Подольске проведен капитальный ремонт в 115 МКД по общестроительным работам и заменено лифтовое оборудование в 31 МКД.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.