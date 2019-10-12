РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Юные шахматисты из спортшколы Подольска стали победителями и призерами этапа детского Кубка России по классическим шахматам «Коломенская верста - 2019», сообщается в группе «Подольск шахматный» в соцсети «ВКонтакте».

В Коломне с 4 по 11 октября в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» прошел этап детского Кубка России по классическим шахматам «Коломенская верста - 2019».

«В категории «Ю-15» весь пьедестал почета заняли спортсмены спортивной школы «Пахра» Подольска. Так, первое место занял Михаил Ханин, второе место - Иван Добрынин, а третье - Георгий Сухарев. В категории «Д-11» бронзовую медаль выиграла Мария Виноградова», - говорится в сообщении.

Спортсменов поздравляют с наградами и желают им дальнейших успехов.