РИАМО - 12 окт. Поезд смертельно травмировал 27-летнего мужчину на столичной железнодорожной станции Тестовская, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На железнодорожной станции Тестовская Белорусского направления электропоездом сообщением Одинцово - Москва смертельно травмирован мужчина 1992 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.