РИАМО - 12 окт. Утром в субботу в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали отменили 38 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, еще один отменили. В Шереметьеве задержано три рейса. Больше всего задержек в Домодедове – 26 рейсов, также в воздушной гавани шесть рейсов отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек не зафиксировали.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

На территории Москвы и Подмосковья с 12 по 14 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, также в столице данный погодный уровень объявлен из-за дождя. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.