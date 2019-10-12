РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 окт. Информирование жителей городского округа Королев о правилах пожарной безопасности и о правильном поведении зимой на улице прошло у делового и культурного центра «Костино» и гипермаркета «Глобус», сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского ТУ «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

Мероприятие прошло в рамках месячника гражданской обороны, в нем приняли участие спасатели «Мособлпожспаса» и сотрудники городской администрации.

«Начинается осенне-зимний период, когда жители пользуются обогревательными приборами, печами. Поэтому спасатели при помощи мобильного комплекса информирования и оповещения населения рассказали о правилах безопасности и о правильном поведении зимой на улице, о пожарной безопасности и правильном использовании электроприборов», – сказала Кузнецова.

Спасатели также проинформировал жителей о том, почему важно носить на одежде светоотражающие элементы, о правилах безопасности на дорогах, как правильно действовать, если на улице заметили лежащего человека.