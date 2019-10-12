РИАМО - 12 окт. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки снова следуют по графику, который ранее нарушался из-за падения пассажира на пути, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции «Марьино» до «Зябликова» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) введено в график», - говорится в сообщении.