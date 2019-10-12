РИАМО - 12 окт. Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Радищево в Подмосковье, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления электропоездом сообщением Подсолнечная - Москва смертельно травмирован мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Транспортная полиция напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности на железнодорожных объектах.

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