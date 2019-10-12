РИАМО - 12 окт. Из-за падения человека на пути с увеличенными интервалами следуют поезда на Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции «Марьино» до «Зябликова» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

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