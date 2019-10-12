РИАМО - 12 окт. Облачная погода с дождем и и до 11 градусов тепла ожидается на территории Москвы и Подмосковья в субботу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным Метеобюро Москвы и области, сегодня, 12 октября, ожидается облачная погода с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11, по области - плюс 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

Высокая влажность, порывистый ветер, колебания атмосферного давления на пониженном фоне и низкое содержание кислорода в воздухе формируют неблагоприятную погоду с гипоксическим эффектом.

«Для метеозависимых людей, независимо от имеющихся заболеваний, такие внешние условия являются неблагоприятными и часто сопровождаются симптомами обострения и общего недомогания, психологическим дискомфортом, снижением работоспособности», - предупреждают синоптики.