РИАМО - 11 окт. В октябре пройдет осенняя серия предпринимательских форумов в Московской области, первый из них состоится 15-16 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Первые форумы состоятся уже 15 и 16 октября – «Форум цифровых технологий для оптимизации бизнес – процессов и технологических процессов» пройдет в Королеве и форум социальных инноваций ждет своих гостей 16 октября в Красногорске», – говорится в сообщении.

Деловые мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата в муниципальных образованиях Подмосковья, мотивацию на создание собственного бизнеса и стимулирование роста предпринимательской активности, а также информирование о существующих мерах поддержки бизнеса на территории Подмосковья реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Форумы проводятся для популяризации предпринимательской деятельности, распространения историй успеха бизнеса в регионах, повышения финансовой грамотности субъектов МСП области, для поиска «амбассадоров предпринимательства» в муниципальных образованиях региона.

«Проведение социально-ориентированных мероприятий для предпринимательского сообщества обеспечивает двухсторонний диалог с предпринимателями по любым вопросам развития малого и среднего бизнеса на территории Московской области. В качестве спикеров на подобные мероприятия мы приглашаем профессионалов-практиков, которые знают на собственном опыте нюансы открытия и развития бизнеса», – отметила заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова.

Также в октябре пройдет форум «Стартап 2019» в Красногорске и форум, посвященный женскому предпринимательству в Люберцах.

15 октября в Королеве (улица Трудовая, дом 1, бизнес инкубатор) в 14:00 начнется регистрация участников «Форума цифровых технологий для оптимизации бизнес – процессов и технологических процессов».

На круглых столах и в рамках презентации успешных предпринимательских кейсов в сфере цифровых технологий можно будет узнать о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, механизмах поддержки наукоемких проектов и IT технологий, содействии развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, IT решениях Сбербанка в сфере кредитования.

16 октября в МУ «Молодежный центр» (Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус1) в 11:00 стартует форум социальных инноваций.

В деловой программе форума: пленарное заседание «Формирование эффективной инфраструктуры поддержки и развития экосистемы социального предпринимательства: что важно и что нужно?», меры поддержки малого бизнеса и социального предпринимательства, этапы создания социального бизнеса с нуля, финансовые и нефинансовые меры поддержки и так далее.