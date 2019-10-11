РИАМО - 11 окт. В Подмосковье подвели итоги смотр-конкурса на лучшее благоустройство территорий в государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В номинации «Самая благоустроенная территория стационарного учреждения» первое место занял Куровской психоневрологический интернат; второе место – Рузский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Астарта». Третье место – «Егорьевский психоневрологический интернат», – говорится в сообщении.

В номинации «Самая благоустроенная территория полустационарного учреждения» первое место занял Солнечногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; второе место – Серебряно-Прудский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»; третье место – Щелковский центр занятости населения.

В номинации «Лучшее благоустройство детской площадки» первое место у Яхромского детского дома-интерната; второе место получил Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка»; третье место – Сергиево-Посадский реабилитационный центр «Оптимист».

В номинации «Лучшее содержание зданий» Егорьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» выиграл первое место; второе место получил Лотошинский центр социальной помощи семье и детям; третье место – Черноголовский комплексный центр социального обслуживания населения.