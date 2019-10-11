РИАМО - 11 окт. В рамках программы ремонта территорий социально значимых объектов во Фрязине заменили асфальтобетонное покрытие у центральной городской больницы имени Гольца и на площади автовокзала, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Общая площадь ремонта (возле больницы – ред.) составила порядка 3 тысяч квадратных метров. На территории больницы находится взрослое и детское поликлинические отделения, терапевтический и хирургически комплексы, диагностический центр и инфекционный корпус», – говорится в сообщении.

Также дорожные службы отремонтировали площадь автовокзала по улице Полевая, заменив около 3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Автовокзал расположен между тремя спальными микрорайонами города, ежедневно, обслуживает 10 маршрутов. Теперь проезд на общественном транспорте станет комфортнее более чем для тысячи жителей города.

При ремонте территорий социальных объектов выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия.

Ранее на территории округа завершили ремонт девяти участков дорог муниципального значения общей протяженностью порядка 4 километров, из них шесть участков были выбраны жителями на портале «Добродел».

Во Фрязине по просьбам жителей отремонтировали дороги, ведущие к школам – улицы Клубная и Луговая; улицу Озерную, где расположен оздоровительный лагерь, а также улицы Горького и Первомайскую.

На сегодняшний день в Московской области всего отремонтировано более 1,9 тысячи дорог длиной свыше 2,3 тысяч километра.